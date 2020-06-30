國際廢鋼原料價格回檔修正，鋼筋大廠豐興(2015)上周四已先降廢鋼收購價300元，今日再開低盤，續降廢鋼收購價200元，累計兩周共計降價500元。鋼筋本周也跟進降價，每公噸調降400元。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸再降15美元至245美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌10美元至每公噸240美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103美元下跌至99.7美元。

回顧上周，豐興上周一(22日)開平高盤，廢鋼及鋼筋平盤，中止連二周漲勢，型鋼產品則補漲每公噸500元。但上周國際廢鋼原料價格急跌；豐興上周三緊急宣布廢鋼收購價於周間變盤，自25日起調降每公噸300元。

因上周端午連假，豐興本周延至今日開盤，隨著國際廢鋼原料價格走跌，豐興本周續降廢鋼收購價200元，因原料價格轉跌，本周鋼筋價格跟進回檔，鋼筋本周每公噸調降400元，中止先前的漲勢。型鋼產品於上周補漲每公噸500元後，本周則維持平盤。

隨著國際廢鋼原料價格反轉走跌，豐興連兩周調降廢鋼價格共計500元，豐興本周廢鋼每公噸收購牌價降為7100元；本周鋼筋每公噸牌價則降400元至每公噸1.48萬元；型鋼本周持平，每公噸牌價為2.01萬元。

(時報資訊)