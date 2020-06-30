儘管全球新冠肺炎疫情肆虐，川湖(2059)因伺服器導軌及高級廚具滑軌訂單穩定，上半年業績可望無畏疫情優於去年同期，隨著各國陸續解封，川湖表示，只要沒有二度疫情、各國再度封城封國情況，下半年業績有機會比上半年好。

川湖今天舉行股東會，川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，公司於1986年跨入應用於家庭滑軌及鉸鏈，2000年再跨入伺服器導軌，由於川湖產品深具立基，且公司具產品整合設計能力，從設備、機構件、表面處理及自動化都是in house，加上公司在加拿大、美國、歐洲、英國、德國、日本及大陸都有完整的專利佈局，讓公司產品一直維持50%上下2%高毛利率表現相當亮眼。

川湖挾整合式設計及製造技術能力，推出美規產品已與美國品牌大廠並駕齊驅，公司亦針對美國以外市場開發多項歐規高階廚具滑軌新產品，希望能與德國品牌大廠競爭，高階產品佈局逐步發酵，讓川湖今年上半年業績無畏全球新冠肺炎疫情影響逆勢成長，第1季合併毛利率達53.86%，年增1.36個百分點，稅後盈餘為4.57億元，年成長2.93%，單季每股盈餘為4.8元，累計前5月合併營收為19.56億元，年成長1.71%，川湖預估，今年上半年會比去年同期好。

為因應高階廚具市場需求，川湖子公司—川益科技啟動擴廠計畫，川益科技二廠廠地面積約17000坪，連同一廠共34000坪，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地，預計將投入約新台幣20億元，川湖表示，二廠將於2021年底完工，2022年量產，完工後將投入高品質高階廚具導軌的全自動化生產製造，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的動能。

展望下半年，川湖表示，只要沒有二度疫情，各國封城封國情況，下半年有機會比上半年好。

川湖2019年合併營收為48.68億元，年成長9.77%，營業毛利為26.16億元，合併毛利率為53.75%，年增1.3個百分點，營業淨利為20.15億元，年成長15.93%，稅後盈餘為15.58億元，每股盈餘為16.35元，今天股東會通過每股配息8元。

(時報資訊)