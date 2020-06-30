5G開台黃金周，三雄仙拚仙！台灣大(3045)在端午連假期間丟出震撼彈，確定周二下午開台，逼得電信老大哥中華電(2412)仍搶下頭香於今早舉行5G開台啟用典禮，邀總統蔡英文、交通部長林佳龍等重量級大咖出席，亦將宣布由「五月天」擔任5G品牌代言人。遠傳(4904)則相對保守，選在本周五舉行開台儀式。中華電(2412)今5G資費出爐，最低599元、上網吃到飽1399元起跳，激勵晨盤一度上漲1.5元，帶動三雄台灣大(3045)、遠傳(4904)同步走揚逾1%，三雄較勁意味十足，網通股跟著敲邊鼓，包括台揚(2314)、友訊(2332)、兆赫(2485)、合勤控(3704)、正文(4906)、華星光(4979)、前鼎(4908)、易通展(6241)、康聯訊(3672)盤中聯袂大漲逾5%。

5G開台大戰今日登場，中華電信一早舉辨5G開台啟用儀式，成為國內第一家推出5G服務的電信公司，總統蔡英文、交通部長林佳龍等人都將出席，「五月天Mayday」將擔任5G品牌代言人，象徵台灣正式邁入5G新世代，市場最關注的資費也同步揭曉，中華電資費以599元起跳，申辦早鳥優惠，可以享有24G的傳輸量，傳輸量用完後降速到5M，吃到飽則一如預期，月繳最低門檻為1399元。由於台灣大、遠傳不管是在4G還是未來的5G，向來競爭激烈，遠傳早在上周率先宣布7月3日開台，在台灣大拋出今日下午舉辦5G開台記者會後，是否將7月3日5G開台時程提前，備受市場矚目。

投顧專家表示，5G生態系龐大，尤以光通訊、印刷電路板（PCB）、散熱三大族群展望吸睛，列舉光環(3234)、統新(6426)、波若威(3163)、台通(8011)、眾達-KY(4977)等光通訊明星股後市可期。分析師認為，5G開台短線確實能夠炒熱題材，使市場聚焦5G概念股，若綜觀整體5G產業鏈，光通訊類股前景尤為樂觀，主因中國官方積極建置5G基地台，相關標案金額可觀，並於今年5月起陸續貢獻營收，業績有機會逐季走揚，甚至一路旺至明年，加上光通訊廠去年基期偏低，今年營運爆發力不容小覷。

(時報資訊)