周一國際鐵礦石價格暴跌約4.5%；新冠肺炎尚未平息，中國便迎來暴雨，進而打壓工業需求，根據資料顯示，上周鋼鐵產品需求為連續第三週下降，因供過於求使國際鐵礦石價格暴跌。

中信期貨表示，預計下半年中國鋼鐵需求的增長將逐漸放緩，但不會急劇下降，另外基礎設施將繼續反彈，不過小城市的房地產行業面臨下行風險。

周一(29日) 報價，62%國際鐵礦石價跌4.65美元或約4.5%，報每公噸99.7美元；65%國際鐵礦石價跌4.65美元，報每公噸112.2美元；58%國際鐵礦石價跌3.15美元，報每公噸90.75美元。

大連期交所9月交割鐵礦石下跌3.8％，至每噸736元人民幣，焦煤跌1.4％，至每噸1,173元人民幣，焦炭跌3.2％，至每噸1,890元人民幣；上海期交所10月建築螺紋鋼跌1.7％至每噸3,552元人民幣，熱軋卷跌1.3％至每噸3,560元人民幣。(商品行情網)

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