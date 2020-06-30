大陸非製造業活動持續擴張，連升4個月。大陸國家統計局30日公布，6月非製造業商務活動指數升至54.4，比上月升0.8個百分點，高於市場預期的53.6。

分行業看，建築業商務活動指數為59.8，比上月回落1個百分點。服務業商務活動指數升至53.4，比上月升1.1個百分點。從行業大類看，鐵路運輸業、道路運輸業、航空運輸業、資本市場服務、保險業等行業商務活動指數位於55及以上，

新訂單指數為52.7，比上月微升0.1個百分點，表明非製造業市場需求平穩回升。分行業看，建築業新訂單指數為55.2，低於上月2.8個百分點；服務業新訂單指數為52.3，高於上月0.6個百分點。

業務活動預期指數為60.3，雖比上月回落3.6個百分點，但仍高於60，表明非製造業企業對近期市場恢復比較樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為67.8，高於上月0.3個百分點；服務業業務活動預期指數為59，比上月回落4.2個百分點。

6月份，綜合PMI產出指數升至54.2，比上月升0.8個百分點，表明企業生產運營持續改善。

(工商 )