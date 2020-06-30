2019年開始，面板廠商陸續接到品牌的16:10螢幕的開案評估需求，隨著新產品量產，終端市場推廣成效顯著，特別是聯想的新品小新pro 13上市後即銷售大增，帶動16:10螢幕市場熱度不斷增強。群智咨詢（Sigmaintell）分析指出，16:10筆電面板的滲透率將逐步提升，今年市場滲透率在2.3％，2021年滲透率達到4.8％。

群智咨詢表示，作為筆電面板的其中一項技術升級方向，「窄邊框全面屏」是筆電面板及品牌端一直以來努力的方向。對於傳統的16:9寬屏來說，隨著左右上以及下邊框越來越窄，視覺效果也越來越長條化，影響整機的美觀性。其次，整機元器件放置問題，16:9做全面屏後（下邊框同樣縮小），會使整機C面側（鍵盤側）面積變小，給元器件擺放增加難度，同時電池大小也受到限制。第三，長久以來，筆電從上游材料零部件到終端，基本是在傳統的既有方向持續去升級產品，比較缺少大的技術革新來吸引消費者的關注度，因此也需要新的變化來刺激終端需求。

16:10面板可以解決上述問題，相同尺寸下，16:10較16:9在?直方向尺寸增加，在視覺效果上向下延伸，增加了顯示區域面積，也可以解決元器件佈局問題。同時，從外觀形態上看，也有了非常明顯的辨識度。基於此，品牌廠商開始考慮是否要改變面板的長寬比，採用16:10面板的需求逐漸顯現。

群智咨詢表示ㄝ今年16:10筆電市場將呈現以下特點，首先，一線品牌率先啟動，其中以蘋果、聯想和戴爾為代表。其次，產品規格方面，以13.x、14.x、 16.0英吋為主，解析度集中在2K及以上規格。根據群智咨詢（Sigmaintell）預測，QHD+將超過FHD+成為16:10的主流解析度。另外在邊框、顏色、功耗、輕薄上都會提升，將拉動面板規格全面升級。因此，相較於16:9的解析度，總體產品定位更高，消費者將有更多的選擇。

電競將為重要細分市場。16:9中，電競面板主要是是FHD 120/144/240+Hz，UHD 120/144Hz。因UHD市場規模仍然較小，英偉達希望高端電競可以導入QHD 165Hz規格，因此16:10新品中也開始開發QHD 165Hz產品，預計2021年將會有16:10電競筆電問世。

群智咨詢（Sigmaintell）預測，2020年全球16:10 筆電面板出貨量為400萬片左右，市場滲透率在2.3％，2021年，隨著越來越多新品量產，預計市場規模將接近900萬片，滲透率達到4.8％。

(工商 )