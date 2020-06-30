夏天天氣熱，常常出門沒多久汗流浹背，日本大阪五味診所院長、汗症專家五味常明指出，若流汗位置總是集中在上半身、臉、髮際線等部位，且汗流不止，可能就是某些疾病的徵兆。

《早安健康》報導，五味常明表示，像是糖尿病的人，汗水會集中在上半身；更年期障礙、帕金森氏症的人臉部會異常爆汗，以及甲狀腺失調也會使汗水暴增或減少，假如是熱到流不出汗水，那就就是中暑了！以下統整6種汗水增加所代表的疾病警訊。

●汗水集中上半身→糖尿病

糖尿病會引起神經病變，下半身無法正常出汗，導致汗水全轉往到上半身大量排出。

●臉大量出汗→更年期障礙、帕金森氏症

女性更年期荷爾蒙變化，使自律神經失調，臉潮紅、大量出汗。帕金森氏症也是會有自律神經失調的問題，尤其是臉、胸部以上部位，特別容易大量出汗。

●後腦、髮際線出汗→低血糖

低血糖會出現身體寒冷、後腦髮際線處流汗，還有發抖、頭暈、想吐的症狀，須立刻補充糖分。

●腋下爆汗→壓力大

汗臭味變重、腋下爆汗，可能是壓力和煩惱太多導致，建議找辦法放鬆心情。

●睡覺時流汗→白血病、結核病

剛睡著或是剛醒來會流汗是正常現象。若是連深層睡眠期間也一直流汗，還有些發燒，可能是白血病、結核等疾病徵兆。

●全身大量流汗→甲狀腺機能亢進

有甲狀腺機能亢進的人身體容易流汗、覺得熱、疲累，伴隨著心悸、喘、手指發抖、體重驟降等症狀。甲狀腺機能低下則是汗水減少，體重暴增、食慾不振。

(中時電子報)