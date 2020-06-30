罷免王浩宇總部6月30日成立。(呂筱蟬攝)

桃園市議員王浩與因言行受到非議，由民間發起的罷免王浩宇總部30日在中壢區成立，發起人唐平榮指出，目前第一階段已達5000份連署書，第二階段8月至9月中要達到選委會罷免門檻連署，唯一目標就是要在2020年12月25日前罷免王浩宇，終止他的不當抹黑造謠言行。

唐平榮為公益傳播基金會執行長，他說，罷免王浩宇與身分、政治無關，看見王一開始在網路上做的不錯，PO地方上相關資訊，但後來走偏，PO族群對立與政治造謠抹黑打擊政敵，甚至毫無根據霸凌網友，因為自己有小孩，看到這種言行舉止無法視而不見，2019年3月成立「罷免王浩宇」粉絲專頁，粉絲從幾百人成長至今有6萬人，身為發起人自己應該挺身站出來，號召更多人響應這場公民自覺行動。

王浩宇對此則回應，這是屬於公民權利只能尊重，作為議員要把自己的工作做好，努力關心中壢，相信中壢人會看見他的努力。

(中時 )