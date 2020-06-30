中央氣象局今(30)日於「109年颱風季展望記者會」表示，預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數正常至偏少，侵臺颱風個數則是接近正常3至5個的機率較大，並指出今年颱風生成區域離臺灣較近，預警時間會稍短。另外，7至9月氣溫偏高，須特別留意。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，2020年截至目前西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個還少，往年西北太平洋6至12月約有21至25個颱風生成，侵臺颱風個數正常為3至5個。

呂國臣表示，目前熱帶地區海氣狀態接近正常，但2020年是「反聖嬰年」，反聖嬰現象有持續發展的趨勢，根據歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年的夏季可能更加炎熱，預估今年7至9月臺灣氣溫偏高的機率較大，7月受太平洋高壓籠罩雨量偏少至正常，8、9月雨量則以接近正常的機率較大。

呂國臣解釋，聖嬰和反聖嬰現象差別在於中、東太平洋及西北太平洋的溫度差異，前者東太平洋海域海水溫度偏暖，颱風生成區域距離臺灣較遠，由於發展時間長，成為中度甚至強烈颱風的機率較大；反聖嬰則不同，臺灣所在的西北太平洋溫度較中、東太平洋溫度高，颱風生成區域離臺灣較近，預警時間會稍短，雖然多數以輕度颱風為主，但海域溫度是颱風強度發展的關鍵，仍待觀察。

另外氣象局回顧今年5、6的梅雨季，臺灣地區的雨量集中於5月中，下旬，6月明顯偏少，5月降雨量是史上排名多雨的第3名，6月為史上排名最少雨第6名，原因為太平洋高壓籠罩影響，造成6月有10氣象站測得溫度破紀錄，5、6月均溫高達28.2度。

氣象局呼籲，7月開始進入颱風季，大家要儘早做好防颱準備，也需防範夏季高溫及雷擊。氣象局為加強對颱風風雨預報資訊之提供，將在颱風警報期間滾動式發布3小時間隔的定量降水預報。

(中時 )