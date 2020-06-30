開著冷氣恐比關上更花錢，網友分享，天氣太熱無法不開冷氣，但為省錢，所以每開2小時的變頻冷氣就會關掉1小時，引來許多網友直勸，冷氣最耗電就在剛開啟時，等室溫降到設定溫度，就會比較省電，但你選在最節能時關掉，後再重啟，這樣反而更耗電，也就失去用變頻冷氣的意義了。

一位女網友在PTT上發文分享，最近天氣熱到爆，已經到了不開冷氣不行的狀態，房間是用變頻冷氣，但為了省錢，因此常常會開1至2小時的冷氣，就關掉1小時休息，不曉得這樣是否會比較省？

看到原PO的作法，許多網友紛紛留言勸阻，「冷氣最耗電就是在剛開的時候」、「 最耗電就是降溫時，後面就很省，最省時關掉是？」、「你開24小時會比開開關關十次還省」、「 開開關關就失去變頻省電意義」。

另有網友建議，想省電不如將溫度調高1至2度，搭配電扇使用，且要記住冷氣在啟動的瞬間最耗電，而且你又是變頻，因此短暫出門不用關冷氣，持續開著就好，開開關關浪費電，也容易使電氣壞掉。

根據台電官網指出，變頻冷氣剛啟動時，由於溫差大，因此會以較高頻率來運轉，達到設定溫度，但若溫度降至目標，就會自動轉成低頻運轉，維持室溫，而變頻冷氣之所以能省電就是因為「低頻運作＋減少開關壓縮機的次數」。

(中時電子報)