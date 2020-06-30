國民黨上午召開「圍繞陳菊的貪腐團隊現形，陳菊有資格掌監察院？」記者會的看板。（黃福其攝）

國民黨上午召開「圍繞陳菊的貪腐團隊現形，陳菊有資格掌監察院？」記者會的看板。（黃福其攝）

國民黨上午召開「圍繞陳菊的貪腐團隊現形，陳菊有資格掌監察院？」記者會，文傳會副主委黃子哲直指2005年高捷泰勞暴動事件，讓當時的勞委會主委陳菊、高雄代理市長陳其邁「雙陳」下台；15年後，「雙陳」分別要出任監察院長、參選高雄市長，非常諷刺，尤其陳菊當時造成台灣人權評等倒退為第二級「觀察名單」，如今卻要成為國家人權委員會主委？

記者會由文傳會主委王育敏主持，副主委王鴻薇及黃子哲主持。王育敏說，根據網路最新民調，經過逾2.3萬名網友投票顯示，有高達61 ％贊同國民黨訴求撤換陳菊，另有51％網友認同國民黨立委為表達立場占領立院。

王育敏說，陳菊高雄市府團隊頻爆貪贓枉法情事，包括遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件；此外，陳菊市府團隊貪瀆和偽造文書總共105件、194位公務人員遭起訴。此舉顯示陳菊的用人與治理出現嚴重問題，有資格擔任監察院長嗎？

她說，陳菊市府團隊貪瀆案件，包括愛將趙嘉寶擔任高雄世運基金會副執行長，向廠商勒索遭判刑11年定讞被通緝，卻到處趴趴走，不斷在臉書P0照，4年後才被逮，還有環保局長蕭裕正、養工處前分隊長康明璋、經發局科員林煥祈都因案被判刑；另有副市長吳宏謀及陳金德、祕書長趙建喬及李瑞倉、海洋局長王端仁等人，都有爭議或被判刑、彈劾。

王育敏強調，陳其邁稱讚陳菊對民主、人權的貢獻有目共睹，綠營人士也不斷吹捧陳菊為國家民主人權奮戰，陳其邁是支持貪贓枉法的團隊班師回朝嗎？對高雄市三千億負債與五千個天坑都視而不見嗎？陳菊過去在黨外爭取過人權，並不能掩飾她的團隊貪贓枉法的事實，更不能作為她擔任必須秉持公正客觀立場的監察院院長的理由，對台灣民主、人權貢獻的人很多，沒其他人有資格出任監察院長嗎？

黃子哲說，市長本應概括承受團隊違法違法，但綠營都指這些案子與陳菊本人無關，其實陳菊本人在民國99年有兩件違法收受政治獻金被監院處罰，而且陳菊擔任勞委會主委時爆發泰勞暴動，連外勞人權都保護不好，害台灣人權被美國降等，如何擔任國家人權委員會主委保障人權？

黃子哲認為陳菊擔任監察院長是「四不一沒有」，不符民意期待、不可能超出黨派、不少違失案件、不名譽的人權紀錄，沒資格擔任監察院長，盼陳菊知所進退。

王鴻薇說，立院開臨時會是為陳菊召開，但除了國民黨，民眾黨及時代力量也不會支持，請蔡總統及民進黨要傾聽人民聲音；大家不要忘記陳師孟當監委為陳水扁追殺司法人員，如今還有慶富案掏空銀行百億，包括高銀八億至今無法水落石出，陳菊能當監察院長嗎？

陳菊,監察院長,陳其邁,泰勞暴動,王育敏,黃子哲,王鴻薇

(中時 )