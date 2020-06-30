國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，突襲占領議場，但20小時就遭綠委攻破結束抗爭。國民黨立委洪孟楷出面指控，遭民進黨立委吳秉叡勒脖無法呼吸，怒批想殺人嗎？今（30）日洪孟楷再譴責民進黨暴力，並透露國民黨還會有動作。

洪孟楷在廣播節目《POP撞新聞》中再度譴責暴力，認為這應是藍綠共識，但目前為止沒有綠營的人出來指責，實在令人匪夷所思。國民黨占據議場因人數少，不得已採取必要手段，洪孟楷說這是國民黨該負的責任，20個小時被清場也是事實，但有持續抗戰的決心。

洪孟楷指出，若這3個禮拜的臨時會，民進黨還是一樣，認為頭過身就過，以為清理議場後就可以很順利表決的話，「那太天真了」，強調國民黨一定還會有動作，但細節目前不方便透露。

此次臨時會將處理NCC、考監兩院人事同意權案，農田水利法草案，及前瞻二期續編4200億元案等，洪孟楷質疑，真的有必要把那麼多爭議性法案、議題，塞在同一個臨時會討論嗎？

另外，節目中也開放民眾CALL IN，其中一名高雄余小姐認為，民進黨只會用暴力解決事情，真的是雙標，支持洪孟楷提告，認為國民黨太溫恭儉讓，應該要硬起來，更哽咽表示，高雄才剛歷經韓市長被罷免，覺得台灣看不到希望，不知道被帶到哪裡去，覺得相當心痛。

國民黨立委洪孟楷在節目《POP撞新聞》中透露國民黨還會有動作。（圖／摘自《POP撞新聞》YouTube）

(中時電子報)