台股第一季雖然受到疫情影響大幅動盪，但第二季即迎來大反彈。擁有百萬下載量的Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布2020年第二季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」！疫情帶動4大「防疫概念股」空降入榜，而5G即將上路，帶動印刷電路板關注熱度；在ETF榜方面，原油話題持續延燒，使「元大S&P石油」攻頂、擠下國民ETF「元大台灣50」及「元大高股息」。

「防疫概念股」受疫情影響而爆紅！雄踞Yahoo奇摩股市App第二季「十大爆紅台股榜」四席，包含空降榜單第三名的高端疫苗（6547）、排名第六名的國光（4142）、第八名的康那香（9919），以及第七名的不織布大廠恆大（1325）。此外，第五名的松翰（5471），因視訊影像、額溫槍的微處理器訂單暴增，業績扶搖直上。

另外，5G即將上路，「十大爆紅台股榜」冠軍即由生產高階網通設備、天線模組及基地台收發器等高值化產品的南電（8046）拿下，排行第二名的和碩（4938）也在股東會表示，5G將幫助恢復產業動能，看好第三季的正向發展，而第四名的金像電（2368）及第九名的燿華（2367）也都是國內數一數二的5G設備大廠。

【2020年第二季十大爆紅台股榜】

1.南電（8046）

2.和碩（4938）

3.高瑞疫苗（6547）

4.金像電（2368）

5.松翰（5471）

6.國光（4142）

7.恆大（1325）

8.康那香（9919）

9.燿華（2367）

10.中鋼（2002）

※此排行榜為根據Yahoo奇摩股市App 2020年Q2與2020年Q1台股瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。

在「五大爆紅ETF榜」方面，四月美國原油期貨出現史上空前的「負油價」結算，原物料市場再次大幅震盪，讓原油ETF的話題熱度從第一季延燒到第二季；從排行榜可見元大S&P石油（00642U）高居冠軍，擠下堪稱「國民ETF」的元大高股息（0056）和元大台灣50（0050）。槓桿型的元大S&P原油正2也順著網友關注熱度成為榜上第三名。至於排行第四的富邦VIX（00677U），隨著美股第二季強勁反彈，這檔沒有漲跌幅限制的ETF也隨之反向下跌，同樣備受市場關注。

【2020年第一季五大爆紅ETF榜】

1.元大S&P石油（00642U）

2.元大高股息（0056）

3.元大S&P原油正2（00672L）

4.富邦VIX（00677U）

5.元大台灣50（0050）

※此排行榜為根據Yahoo奇摩股市App 2020年Q2與2020年Q1 ETF瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。

(中時電子報)