大同董事長林郭文艷今(30)日董事會裁決，以王光祥及其所屬三雅、競殿及羅得三家投資、北碁投資、台商鄭文逸、新大同及欣同，以及違法陸資等企業及個人，違反公司併購法規定，持股超過10％未向金管會申請，全數不具表決權及投票權。此話一出，引發市場派人士不滿，數度在場高呼要求集保公司出來說明。

大同公司派將今年股東會董事及獨董改選，升高為國安問題，四月底已向國安局官員檢舉有違法陸資持有大同股份約18％，五月也向台北地方法院提告，將提告範圍，從原先群益金鼎證券受託保管群益(香港)客戶託管投資專戶及匯豐銀託管匯豐金融證券等四個新增帳戶，擴大為中國信託銀行(香港)及國泰證券(香港)等八個戶頭疑似陸資，總計持有大同股份從18％擴大為20.55％。

大同原本寄望國安局及台北地方法院能在股東會前公布群益金鼎證券受託保管群益(香港)客戶託管投資專戶及匯豐銀託管匯豐金融證券等四個新增帳戶為違法陸資，守住經營權。

國安局及法院無意捲入大同經營權爭奪戰，大同公司派出新招，三雅三家投資公司遭大同以非本人，新大同兩公司違反兩岸投資條例，均無法領到選票。稍早，大同董事長林郭文艷為主席身分裁定，司儀宣布，王光祥及旗下三雅三家投資公司持股超過10％，加上台商鄭文逸等人共同想取得公司經營權，卻未依公司併購法規定，向金管會申請，連同違法陸資一併取消表決權及投票權。

市場派如果無法投票，以大同董事長林郭文艷為首公司派，將穩操勝券。

(工商 )