（圖為工研院協理吳誠文。圖／工研院提供）

工業技術研究院宣布代協理吳誠文真除，升任工研院協理，並兼任工研院南分院執行長，將借重其在晶片半導體與AI運算領域上的前瞻洞察力與專業能力，以及其近年致力產學研合作的能量，協助工研院推動南臺灣的產業科技加值與創新產業布局，帶動產業轉型，提昇區域力量。

工研院董事長李世光表示，吳誠文是美國加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程博士，在超大型積體電路設計及半導體領域貢獻卓著，卓然有成，曾獲選為國際半導體業界最高榮譽IEEE（國際電子電機工程）會士，以及多項傑出產學合作、研究與教學獎項。2007年至2014年間擔任系統晶片中心主任及資通所所長，在資通訊領域科技研發具前瞻造詣，提升工研院技術實力，期間曾號召國內產學研共同投入3D IC之設計整合技術研發，促成Intel與工研院合作開發相關技術。其後任職清華大學教授、電機資訊學院院長、特聘講座教授及副校長，並於去年擔任成功大學講座教授兼副校長，期間積極籌辦以市場需求為導向的「智慧運算學院」，推動培育運用前瞻運算技術解決實際問題以增進社會福祉的未來產業人才。不但深具研發專業，更是學術界、研發界、產業界的最佳橋梁，有助整備各方資源，強化產業轉型升級的能量。

工研院院長劉文雄表示，近年全球掀起數位轉型風潮，以傳產為主力的南臺灣也面臨轉型挑戰，創新技術是產業轉型升級的重要一環，工研院長年扎根南臺灣，鎖定南部產業需求，以科技推進南部產業轉型升級，吳誠文近年更致力於南部產業智慧轉型之跨域人才培育，並注重以市場導向的技術研發，對南臺灣發展深具使命感，與工研院目標一致，將借重他的專長、經驗與人脈，協助強化整合南部產學研能量，呼應政府「大南方、大發展—南臺灣發展計畫」區域政策，促進區域產業發展，帶動經濟轉型與升級。

吳誠文表示，「服務，是培養自己做整合的好機會，可以連結人，連結事情，連結單位，才能服務組織，服務群體」。加入工研院，期待能夠發揮專長，服務組織與社會。未來將以「產業科技加值」與「創新產業布局」雙策略主軸，結合工研院南部院區，以及政府於南部設立之政策園區，發展智慧研發中心聚落、高階製造中心、以及高附加價值材料研發，讓工研院成為臺灣南部產業轉型升級的關鍵推手。

曾是棒球隊國手的吳誠文在球場上培養出的專注與不畏挫折的「投手哲學」，把鑽研學問視同鑽研一門球路，帶領他在學術研發及產業應用領域，一路過關斬將。他設計出記憶體（RAM）內含自我測試電路，並提出全球需時最短的測試演算法，有效大幅降低半導體產業的測試成本，保守估計影響的產值範圍至少20億元，他研發的記憶體測試、前瞻網路安全處理器、超大型積體電路的無線測試等相關技術，已實際應用在超過數百項的IC 產品中、衍生出十幾項國內外專利。近年，他更將科技專業與對棒球的情感進一步結合，擔任清華大學近年成立的運動科技中心顧問組召集人，藉由大數據分析、人工智慧、晶片感測及動態分析等進行棒球技術之研究，運用跨領域科技，協助運動產業開拓新的商業模式。

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