謝忻去年被拍到與已婚男星激吻，背負小三罪名，不但被網民圍攻、事業受阻，連原本纖瘦的身材也因壓力暴食大崩壞，不倫新聞爆發後3個月，每天足不出戶，手邊工作全沒，只能窩在家裡狂吃宣洩壓力，好不容易靠著輔助食品瘦身，後來又被媒體拍到咖啡店打工，人生慘到谷底。身材忽胖忽瘦的謝忻，平常不忌口，過去因工作量大，保持姣好身材，前陣子又因疫情關係，每天叫外送，加上近日作吃播，甚至一次就吃15顆蛋塔，短時間胖了6公斤，腰間、手臂明顯鬆垮。

被問到現在有追求者嗎？謝忻回答：「有喔，當然有，有債主追啊。」她每月貸款加上生活費，需支出6、7萬，她坦言之前確實有不錯的追求者，但她看著鏡子裡崩壞的自己，心想：「連我都不愛自己，憑什麼跟人談愛情？」因此開始振作，第一步便是管理好身材，運動加上輔助食品，成功瘦回之前的45公斤，工作也漸漸回穩，陸續接到通告，加上6位數代言，現在經濟狀況還算過得去，她笑說：「希望吃播能被更多人看到，未來可以有廠商業配。」

謝忻窩在家不忌口暴肥。（吸油孅姬提供）

儘管積極復出，但謝忻仍遇酸民攻擊，嗆她當小三，嗆她外型，甚至還有人在她吃東西時，詛咒她吃魚最好被魚刺刺死。她對此無奈乾笑並妙回：「怎麼會被刺死？你乾脆詛咒我噎死，還比較合理。」對於網友評論，她認為大家都有言論自由，所以不會受影響，「有些網友講的事，確實是我的錯，我本該承受，但攻擊我的臉或詛咒我，會覺得他們很幽默」。她幽默表示：「以前會很在意，但現在會想，如果要罵人，你們的腳本可能要先寫完整一點再來。」

(中時 )