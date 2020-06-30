屏東某學校30日早上9點半傳出1名畢業生靠近舞台車時，不慎遭電暈，幸經送醫搶救後已恢復心跳、意識。據悉，該學校1日將舉辦畢業典禮，該名畢業生的家長提供典禮舞台車，並好心在典禮前一天到校搭建舞台，而學生趁下課時間舞台車找媽媽時，竟不慎遭電暈，校方及家長趕緊將他送醫急救，幸已恢復意識，全案警方正調查釐清中。

(中時 )