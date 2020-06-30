屏東畢業生舞台車旁遭電暈 搶救後恢復意識 11:292020/06/30 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東某校傳畢業生遭電暈，搶救後恢復意識。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東某學校30日早上9點半傳出1名畢業生靠近舞台車時，不慎遭電暈，幸經送醫搶救後已恢復心跳、意識。據悉，該學校1日將舉辦畢業典禮，該名畢業生的家長提供典禮舞台車，並好心在典禮前一天到校搭建舞台，而學生趁下課時間舞台車找媽媽時，竟不慎遭電暈，校方及家長趕緊將他送醫急救，幸已恢復意識，全案警方正調查釐清中。 (中時 ) #舞台 #意識 #典禮 #畢業生 #家長 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 沒區間測速 西濱彰化段端午連假撞3次釀2死 - 社會 驚！高雄林園海灘 驚見全裸女屍 死因待驗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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