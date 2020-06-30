一般人習慣把食物通通往冰箱塞，以為放冰箱最不容易壞，不過專家表示，有些東西不能直接放冰箱，否則恐更容易腐壞；尤其一般家庭中最常食用的雞蛋、米和麵粉等五穀雜糧，保存不當恐產生黃麴毒素等食安問題，絕對不可輕忽。

《早安健康》報導，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，蛋不論是否洗選過，買回家後千萬不能先用水洗，因為會減少保存天數。散裝的未洗選蛋，建議用乾布擦去表面髒汙再放進冰箱，蛋尖朝下放置。米、麵粉等五穀雜糧，通常無法一次用完，但別一直放置在室溫下，容易產生黃麴毒素，因此拆封後建議倒入大的保鮮盒或保鮮罐，再放入冰箱保存。

此外，譚敦慈指出，沒吃完的罐頭，絕對不能直接放進冰箱，尤其非玻璃罐裝的罐頭，一旦開封就必須倒進玻璃保鮮盒或碗盤保存。因為未開過的罐頭通常經過真空、滅菌處理，一旦打開後與外界接觸就會開始腐敗，因此原本的罐頭不能當做容器使用。

(中時電子報)