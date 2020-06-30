針對國民黨以占領議場杯葛監察院人事，蔡英文總統今天表示，此次提名名單比起前總統馬英九要更好更有進步性。考監委因涉及就任時程，時間確實有一定考量，但她並沒有意思要去縮短立委審查，希望朝野立委能做實質審查，儘量避免政治操作。

蔡英文今天參加中華電信5G開台，會後接受媒體聯訪，針對近來國民黨占領議場杯葛陳菊擔任監察院長等紛擾，蔡英文表示，我們提名時已向社會各界說明，這張名單很多是長年以來實踐社會進步價值傑出且受到尊敬的人士。

她說，這些人有些擔任人權委員會委員，也有很多無論是在公部門或私部門都有豐富經驗和很好的歷練，這蠻平衡且跨公私門的一張不錯的名單，她要請各界好好看一下名單，也請前總統馬英九好好看一下名單，她相信這張提名名單「一定比他的來得好，也更有進步性」。

外界批評民進黨既主張廢考監，現在又要提名考監委是種矛盾，蔡英文強調，修憲是民進黨長期以來的主張，其中就有廢考監兩院，但這項工程也需要憲。

她說，我們已組成工作小組，針對修憲要考慮的事情已正在整理當中，希望下會期修憲委員會召開時就可以提出我們的看法和提案，也希望朝野政黨都能參加討論，讓國家治理機構更符合未來的需求，但修憲時程要看朝野討論和凝聚共識的進度。

在修憲完成前，蔡英文強調，現行考監仍在行使很多國家職能，因此必須在這段過渡期間仍要繼續下去，並遵從大法官解釋，在此階段提名考監委員，以繼續過渡期間的功能。

由於今天上午蔡英文總統也送早餐給綠委，媒體詢問是否是希望能加速審查？蔡英文表示，考監委時程確實是要特別注意，因為新任監委必須在8月1日就任，考委不久之後也要就任，有時間上有一定考量。

但她強調，她沒有意思因為時間壓力，就去減少或縮短立委的審查，希望朝野立委有意見都可以表達，畢竟我們是民主社會，政府職能各有分工，也希望後續審查能在憲政基礎上做實質審查，儘量避免政治上的操作。

(中時 )