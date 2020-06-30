劉德華PO了左邊照片後秒刪，補發右邊照片。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

不老男神劉德華(華仔)日前為慶官方粉絲後援會「華仔天地」32周年，特地舉辦線上聚會，不僅開金口獻場5曲，還罕見談妻女近況，相當寵粉，他也自嘲過去1年因生病和疫情影響巡演取消，發現自己眼角多了皺紋和長白髮，近日，他在後援會PO出近照，真實狀態也曝光了。

劉德華近日在後援會PO出近照，不過似乎是誤傳沒有修過的照片，沒多久他就秒刪除，之後換上有稍微美圖過的照片，展現自己完美一面，從粉絲的截圖可以看出，沒修過的模樣皮膚較黑，臉上有些許皺紋，但依舊氣色不錯，而修過的照片則稍微美肌過，但其實差別沒有很大。

通常別的明星若這麼做，肯定被網友嘲笑，不過男神劉德華私下「偶包」舉動，也讓粉絲覺得超可愛。劉德華在慶後援會32周年時，特地手寫「家書」，感性向如家人般的粉絲吐心境，談到自己照鏡子時，看到白髮和皺紋，知道自己老了，但相當粉絲喜歡的是劉德華，會接受他任何變化，並承諾會不斷進步，不讓大家失望。

(中時電子報)