陳姓男子買不到中市正心停車場4月份月票，花1200元買非指定路段的路邊停車證，結合新舊月票變造後，置於擋風玻璃上使用，進出正心停車場近月，經中市停車管理處報警查獲，陳男僅圖方便及小利而觸法吃上官司。

台中市停車場管理處對公有平面停車場內的停車月票採限量發售，陳男長期將車子停在文心南路與大墩南路的正心停車場內，今年4月份沒買到價格1200元的停車月票，突發奇想，花1200元改買4月費路邊停車格非指定路段停車月票，再利用舊的正心停車場月票，黏貼變造。

陳男在4月1日上午起將變造的停車月票放在車子擋風玻璃處行使，至23日14時20分期間，陸續將車子開進正心停車場停放，廠商發現有異通知台中市停車管理處，管理處管理員到場稽查，開停車繳費單，並報警處理。

檢察官審酌陳男貪圖小利而失慮觸法，涉及行使變造特種文書及詐欺等罪，犯後坦承犯行，依刑事訴訟法聲請簡易判決。

(中時 )