中國人大常委會通過香港國安法，國民黨文傳會主委王育敏上午表示，國民黨立委已在立院提出港澳條例修法草案，國民黨主張藉此提供香港民眾基本人權與安全保障，但很遺憾蔡英文總統只是虛應故事，雖然指示陸委會成立專案辦公室，卻完全看不出功能，而且面對港澳條例修法，採取極力迴避態度；國民黨支持港澳條例修法，提供香港人民具體保障。

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(中時 )