華紙（1905）推出「益利（EASY）系列」強攻無塑食安用紙商機，續去年首部曲「益利吸」紙吸管紙後，宣布推出二部曲「益利咖」紙杯紙及「益利豐」紙封膜，替代塑膠淋膜紙杯及飲料塑膠膜，搶攻一次性飲料杯消費商機。

華紙發言人陳瑞和表示，「益利咖」、「益利豐」成本與現行產品相差不多，且適用於現行設備，由於應用範疇更廣，看好將有替代效應。同時，三部曲的全紙餐盒、非氟防油紙袋預計7月推出，隨著三部曲到位，希望明年食安用紙銷售貢獻自7～8％提升至15～20％。

據荒野保護協會推估，台灣一年至少消耗掉20億個一次性飲料杯，其中又以紙杯居多。紙杯外觀看起來是紙，但為達到耐水耐油效果，內部會上薄薄一層俗稱淋膜的塑膠塗層，回收時屬於廢紙容器，需送到少數專業處理廠透過技術分離出紙漿與塑膠，程序相當複雜。

就手搖飲相關應用而言，紙吸管為一般紙類回收、可生物分解PLA吸管屬於可堆肥處理，塑膠封膜PET複合材質為塑膠類、紙張淋膜厚PE紙杯需扔進廢紙容器類。由於分類方式相當複雜，常使人整杯棄置可燃／一般垃圾桶，容易造成資源浪費或影響生態。

華紙此次推出「益利咖」紙杯紙與「益利豐」紙封膜，採用水性塗層達到阻水效果，並經「可再散漿測試」確認可歸入一般紙類回收。而包括紙吸管在內的益利系列全紙品，皆通過非塑中心5P檢驗、且不含螢光劑，可安全接觸食物。

華紙指出，益利全系列紙品目標打造「全紙回收紙容器解決方案」，若飲料採紙吸管、紙封膜及無塑紙杯，喝完後可整杯全數丟入「紙類」回收桶，循一般廢紙回收管道處理，減少後端回收商成本與工序，避免因回收不當造成二度汙染。

陳瑞和表示，益利全系列紙品均具防水、防油專利，將先在台灣、中國大陸及美國申請。「益利吸」目前主要應用在台灣、馬來西亞、越南市場的高檔餐廳，「益利咖」與「益利豐」首波先向歐美推廣，目前已向數十個客戶申請產品認證。

陳瑞和坦言，受到新冠肺炎疫情衝擊，市場需求疲軟致使漿價續處低檔，預期第三季淡季仍有下滑壓力，第四季則需視市場狀況，整體而言需求仍不樂觀。華紙近年雖早已展開轉型布局，但產品認證需要時間，且近2年市場變化太大，使營運在銜接期仍較辛苦。

陳瑞和表示，華紙將全力轉型、降低營運虧損，並推出新品強攻無塑食安用紙商機。目前特殊紙銷售占比約50％，其中食安用紙約7～8％，文紙超過30％，其餘則是紙漿、肥料、化工等。希望明年食安用紙銷售占比可提升至15～20％，帶動特殊紙占比提升至65％。

(時報資訊)