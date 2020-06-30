大陸推動環保再升級。麥當勞中國宣布，將在食品包裝上進一步減塑，逐步停用塑膠吸管。從本月30起，北京、上海、廣州、深圳近千家門市及外帶將率先實施，消費者可透過新型杯蓋直接引用如可樂、雪碧等不含固體配料的飲料。麥當勞中國表示，相關減塑舉措將於今年內在大陸所有門市實施；屆時，預計每年約減少400噸塑膠用量。

對於麥當勞中國的這項改變，中華環境保護基金會理事長徐光表示，「減塑是保護生態環境的重要策略，也符合環境永續發展的迫切需要；當前，麥當勞在減塑方面主動行動，帶動消費者調整習慣，為減塑起到積極作用。」

麥當勞中國首席執行官張家茵表示，麥當勞不只熱衷於美食與服務，對於環境保護也心懷熱情，相信力用麥當勞的規模，減少吸管的「一小步」，也能成為永續發展的「一大步」。

事實上，除了麥當勞外，星巴克、喜茶也都在大陸市場進行了替換塑膠吸管的行動。星巴克早在2018年就宣布，2020年後全球分店都禁用塑膠吸管；在大陸，星巴克從去年4月，就率先在深圳和上海試點，將塑膠吸管改成能直接飲用的杯蓋與紙吸管；其具體做法是，對於星冰樂以外的品項，其提供特別研發的直飲杯蓋；對於其他需要吸管的飲品，則提供紙質吸管。

大陸新式茶飲代表喜茶也從2019年開始推行紙吸管，喜茶官方表示，「截至去年底，有14.4％的喜茶用戶將紙吸管作為最常選擇的吸管類型；在上海，這一比例超過了四分之一。」

(旺報 )