大陸全國人大常委會今早全票通過港區國安法。一直在輿論風口浪尖上的香港眾志秘書長黃之鋒今早在國安法全票通過後，宣布退出香港眾志，他稱，國安法的通過，讓在香港從事民主反抗的人士，憂心自身性命安危已不再是無稽之談。動輒十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中審判，誰也沒有辦法確定明天。

黃之鋒認為，嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣。並宣佈辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。同時強調香港的意志，不會因國安法或任何一條惡法而冰封。

香港泛民派公民黨立法會議員楊岳橋分析國安法指出，港區國安法影響相當大，指稱至現在都未公布條文是極不理想做法。另外，他指出普通法一般不會明定量刑最低刑期，如果條文直接寫入最低刑期，等於把法官的手綁上，限制量刑彈性。

國安法追溯力問題，楊岳橋表示，若參考一個人在法例生效前的行為，是嚴重違背法律邏輯。對於若量刑由10年起跳的案件，他認為，必然要在高等法院審理及設有陪審團。港區國安法草案說明提及，內地對國安案件有管轄權，楊岳橋強調，香港獨立司法，有獨立審判及終審權，在香港發生的事應要按照香港法律原則審理。

(中時電子報)