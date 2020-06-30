中央氣象局為推廣海氣象資訊在沿海漁業遊憩、防救災及航行安全等方面之多元應用，自今(30)日起正式推出「鄉鎮沿海預報」服務，對臺灣及離島104個沿海鄉鎮提供逐3小時海氣象預報資訊，讓民眾更能掌握氣象及海象的細緻變化，增進近海進海等親海活動之便利性。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，作為一個海洋國家，臺灣近年來在各種沿海近岸的觀光遊憩，海上休開及其他藍色經濟活動方面均有蓬勃發展，目前有的漁業預報是以較大範圍航行作業預報區域為主，而民眾在沿海休憩，捕撈等活動需要更細，更多的資訊，「鄉鎮沿海預報」即是基於陸地鄉鎮預報的理念所推出的沿海精緻化預報。

呂國臣進一步說明，「鄉鎮沿海預報」是針對臺灣濱海包含島嶼等104鄉鎮，共計120個沿海區域，由濱海鄉鎮的海岸向外擴展10公里的範圍內，提供未來48小時之逐3小時天氣，風向、風速、風級、浪高、浪向、浪週期、流速流向及當日潮汐等海氣象預報資訊，期望透過更細緻的預報分區及預報時段，更多元豐富的預報項目，讓使用者更能掌握氣象及海象的細緻變化以利各項沿海活動參考使用。

民眾可透過氣象局網站及生活氣象App的鄉鎮沿海預報專區，快速便捷查詢所需之沿海預報資訊。氣象局也提醒民眾，海氣象瞬息萬變，從事海上活動要隨時注意天氣及海象的變化，保護自身安全。

(中時 )