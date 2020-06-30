張韶涵因合約糾紛，被經紀公司青田及福茂唱片以違約為由訴請法院求償，台北地院認定她終止經紀約並無違法，高院改判她還須賠償福茂唱片為她支出的服裝造型費用63萬元，經最高法院廢棄，更一審改判她須賠償409萬元、賠償青田4萬元。可上訴。

更一審指出，福茂唱片就歌曲無法製作完成，受有支出第7張專輯「我的願望」詞曲費、「眼睛裡的光」製作人費及第7張專輯無法發行之所失利益360萬7616元，總計福茂公司可獲賠償金額409萬多元。

青田與福茂公司表示，張韶涵未依約完成10張唱片，只錄製發行6張唱片，也沒接受公司安排演出造成損失；青田向張女求償800萬元，並要求返還預付的演唱酬勞4萬元，福茂則求償2665萬元。

張韶涵則表示，與青田公司原約定5年內錄10張專緝，但青田卻平均1年7月才發行1張唱片，違反巿場慣例，且未經她同意，擅自把唱片、演唱工作轉委福茂執行，導致帳目不清，她更指控青田放任福茂，以不實言論醜化她，致雙方無法合作，所以才寄出存證信函終止合約。

台北地院認定，青田與張韶涵依合約，互負提供勞務的義務，各獲得一定對價，張終止合約後，青田及福茂就不得以未履約為由求償，張女僅須返還第7張專輯的預付演唱酬勞4萬元。

高院就雙方合約爭議部分維持北院認定，認為張女已與青田、福茂解約不須賠償損失，但福茂在解約前為她第7張專輯付出63萬元服裝造型費用，因該專輯已無法發行，這些服裝對福茂已無實益，判決張女須賠償福茂63萬元的損失。但最高法院廢棄。

(中時 )