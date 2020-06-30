中華郵政公司訂於第三季發行6種新郵票品，名稱分別為：（一）體育郵票（109年版）、（二）防疫郵票、（三）寶島風情郵票－南投縣、（四）故宮玉器郵票（續2）、（五）懸日郵票及（六）臺灣清真寺郵票。

新郵發行詳情如下：

一、體育郵票（109年版）：特種郵票，預定7月10日發行。為推展全民運動，特以羽球、射箭、舉重及體操－鞍馬為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元2枚、8元及12元各1枚。

二、防疫郵票：特種郵票，預定7月21日發行。嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情期間，政府推行多項防疫政策有成，獲各界高度肯定，為宣導並響應政府防疫措施，發行郵票1套2枚，採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」之過橋文字，郵票面值分別為13元及15元。

三、寶島風情郵票－南投縣：特種郵票，預定8月12日發行。繼2016年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以日月潭、集集綠色隧道、清境農場及合歡山國際暗空公園為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、13元及15元各1枚。

四、故宮玉器郵票（續2）：常用郵票，預定8月26日發行。繼2019年發行「故宮玉器」系列郵票後，續以國立故宮博物院典藏之紅山文化 玉鳥、良渚文化 神人獸面玉飾、龍山－齊家文化 玉琮及商 凸緣玉璧等玉器為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元、9元、17元及22元。

五、懸日郵票：特種郵票，預定9月16日發行。為宣傳臺灣懸日之美，特以臺北市忠孝西路及高雄市青年一、二路的懸日美景為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及35元。

六、臺灣清真寺郵票：特種郵票，預定9月29日發行。為闡揚臺灣多元文化，繼發行「臺灣名剎郵票」及「臺灣教堂郵票」後，續以台北清真寺及台中清真寺為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為15元及28元。

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