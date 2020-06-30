台灣虎航30日召開109年股東常會，通過108年度財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利2元。此外，配合台灣虎航已登錄興櫃，為符合相關法規及主管機關相關法令，也通過公司章程之修訂。

台灣虎航董事長陳漢銘在股東常會中，首先感謝所有股東對於台灣虎航的支持，雖然今年甫開春，就受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響及衝擊，航空及觀光產業更是首當其衝，但是台灣虎航管理團隊在這波疫情當中，致力於疫情的高度管控，再加上政府的相關紓困方案以及大股東中華航空的支持下，公司團隊自上到下展現出低成本航空將本求利的特質，謹慎努力經營。

在疫情影響之下，台灣虎航仍是國籍航空中最靈活且具彈性的航空公司，除了維持東京與大阪客運航班不間斷飛行，也以客機載貨增加現金流，7月也將租機給華信航空供國內航線使用，在全體同仁的共同努力下，已展現相當的成效。

展望疫情後的市場，台灣虎航仍對其抱持樂觀態度，並看好疫情後的旅遊市場需求大幅反彈，表示將充分運用既有資源，再創輝煌的經營成果。

(工商 )