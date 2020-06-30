台南，是台灣最早開發的城市，孕育出許多充滿文化意涵的景點。旅遊體驗預訂平台最近與台南市文化局合作，獨家線上開賣台南必遊8大文化景點，旅人可在旅程之前先於線上訂票，不但能節省現場排隊等候的時間，還可享有9折的優惠價格，玩起來更開心。

像是去年才正式對外開放的「山上花園水道博物館」，踏入園區隨處可見藝術裝置，四周的密林更充滿原始森林感，博物館內陳設著水泵馬達以及濾水結構，旅客可透過光影互動牆面深入了解日治時期衛生工程現代化歷程，另外登上園區後方近200階的步道便能抵達淨水池區，天然石材與仿石塊組合而成的灰色建物上爬滿綠色青苔與侵蝕水痕，與斑駁歷史藍色木門形成強烈對比。

左鎮化石園區內可仰頭觀察演化的天空，見證地球生命演化之繁榮與衰落。（圖／KLOOK提供）

「左鎮化石園區」是全台唯一的化石主題園區，超過4,600件館藏，包括猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、貝類等生物化石，其演化館中還設置了演化天空，從海洋生物的搶灘戰、曾經稱霸地球的霸主 - 恐龍，一路走到哺乳動物的崛起與興盛，以及史前人類的蓬勃發展，讓旅客從珍貴的化石遺跡親眼感受生物演化的歷程。

水交社文化園區內有一架F-5E戰鬥機停駐，因此又名「飛機眷村」。（圖／KLOOK提供）

去年底才剛開放的「水交社文化園區」有著「飛機眷村」的暱稱，由空軍眷村改建，是空軍雷虎特技小組的故鄉，日式建築群的屋房瓦舍用水泥台架高，鑲嵌著木頭格子門扇，充滿濃濃懷舊風情；拉開和式拉門，踩在木地板上，坐在矮桌旁吹著電扇，盯著古老的電視盒子，這些生活痕跡在園區中仍歷歷在目；園區內還有架除役F-5E戰機停駐，更吸引眾多旅客前往一探究竟。

台灣成功號為國內第一艘大型仿古船，遠看彷彿停泊的大魚。（圖／KLOOK提供）

位於安平的台灣成功號，經重新修復及整合周邊景觀環境後，同樣於去年開放並名為「1661台灣船園區」，園區以「新船裝老靈魂」的方式重現台灣17世紀海上盛事之景，空間主體為一艘經1比1比例打造的鄭成功仿古船，船長30公尺，是國內第一艘大型仿古船，紅黑白顏色對比強烈，遠望就像就像一隻停泊在安平的大魚，其吸睛亮眼程度也讓此新園區成為旅客最愛拍照打卡的台南景點之一。

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(中時電子報)