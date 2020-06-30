美國總統川普近期相關發言屢次遭外界認為挑起仇恨與暴力，不僅先前其推文遭推特標註「讚揚暴力」後，素有「美版PTT」、全美知名度最高但也飽受爭議的網路論壇Reddit，為了改革仇恨言論在該論壇上蔓延，決定封殺最主要川普粉絲最重要大本營之一「The_Donald」。

據美國有線電視新聞網報導（CNN），Reddit表示作為改革政策的一部分，將宣揚基於「身分認同與針對他人脆弱」等相關仇恨言論的論壇或使用者停止運作，目前已封殺了將近兩千個相關論壇，其中包括被視為川普鐵粉大本營的「The_Donald」，並指控其用戶經常分享宣傳種族歧視、仇女主義、恐同性戀以及其他陰謀論的內容。

Reddit表示，「The_Donald」論壇一再違反使用規則，屢次激怒其他社群，管理員也拒絕符合Reddit最基本的期盼，Reddit已多次向該論壇警告，並要求其撤換其管理員。

報導也指出，去年該版一度還遭「隔離」，也就是拜訪該論壇的用戶，會先見到警語，且其貼文也不會出現在搜尋引擎上。Reddit表示，所有社群應該確實遵守內容政策，而在給予「The_Donald」多次機會卻未改善，故官方已將其封版。

正值Reddit決定封殺「The_Donald」之際，川普宣揚仇恨的言行舉止已被多家社群媒體盯上，決定對川普採取更強硬立場。除了Reddit之外，推特先前已多次將川普的部分推文列為「讚頌暴力」、「需查明事實」以及「受操控的媒體」，而社群平台Snapchat也於6日宣布，平台上的「發現」（Discover）功能將不再推播川普的貼文，稱「不會主動替種族暴力與不公正聲音宣傳」。

此外，全球最大的社群平台臉書，近期因拒絕替仲裁在社群平台內容是否涉及仇恨言論，而遭如星巴克、利惠（Levi Strauss）、百事公司（PepsiCo），可口可樂及英國酒商帝亞吉歐（Diageo）等大型廣告客戶抵制，暫停在臉書上投放廣告，並稱他們對臉書處理仇恨言論與虛假訊息的方式感到不滿。

(中時電子報)