新北市石碇清潔隊協助在區內進行側溝清淤。（石碇區公所提供）

每年5月1日至11月30日是防汛期，政府機關及市民朋友大家都要提高警覺，雖然氣象雷達科技進步，有時還是會出現對颱風行徑路線及降雨程度等預報警戒與實際發生有落差，因此防災準備絕對不能輕忽。

新北市長侯友宜在109年度防汛演習中表示，「我們拚防疫也要拚防汛，尤其在這段期間 梅雨季節，極端氣候的短延時強降雨，經常發生的時刻裡面，我們不但要靠演練，來提醒我們的作戰能力要加強，從災前的準備，災中的應變 災後的復建，三個方向來做好防汛的演習。」

面對新冠肺炎所帶來的挑戰，防疫尚未解除，接著又要執行防汛工作，石碇區長李浩榕表示，今年的防汛工作一定要以謹慎的態度做好萬全的準備，來保障市民生命、 財產的安全。石碇區群山環繞，遇雨容易發生土石流、坍方、落石，區公所為了因應即將到來的颱風季可能造成的災害嚴加戒備，區公所人員已進行檢視避難中心內物資及確認土石流保全戶名單，只要防颱開設，就會協助慢性病患者、孕婦下山，及強制土石流保全戶進住避難收容中心。

李浩榕在防汛前期應變會議中指示各課室對防汛應變措施準備情形做報告，影響雨水宣洩的區域排水、道路側溝清疏指示清潔隊加強清淤，並邀請里長同步加入第一線災情查報和緊急應變處置，隨時保持通訊通暢，熟悉防汛應變運作機制，區長、里長合作無間、大家一起來做好各項防汛準備工作，期能立即投入進行各項緊急處理工作。

颱風來襲前，針對區內正在進行的工程，將抽查檢視其工區是否已依防颱防汛應變計畫加強防颱準備措施，以避免造成災害及防汛缺口導致淹水災情；公所為改善易淹水地區所進行的排水溝工程，也將在汛期期間加入發揮排水功能，減少周邊淹水情況。

另外針對易淹水潛勢區域，公所設置移動式抽水機備用、各致災點請搶災廠商備妥人員機具，隨時待命搶災，各線道路也持續對樹木進行剪枝，以防止樹幹斷落影響交通，並結合自主防災社區，提升民眾減災與避災之意識等防汛作為，以期降低淹水等災害損失。

在氣候變遷下，短延時強降雨事件將更為頻繁，汛期到來，中央與地方應攜手合作，超前布署防汛整備，李浩榕表示，減災、防災重於救災，希望透過各項防災準備，加強民眾防災概念，確保民眾生命財產安全，以降低災害之影響。

(中時 )