全台各地近年來襲警事件頻傳，台中市日前更有員警辦案受傷，為防止類似情況再發生，內政部日前著手採購相關裝備，部長徐國勇上午到台中成功嶺主持警大、警專替代役結訓典禮時指出，第一批電擊槍已在採購中，預計8、9月可完成，今年內將發放給基層警力。

徐國勇上午到成功嶺參加第212梯次替代役基礎訓練結訓典禮，現場並舉辦捐血活動，許多替代役男挽袖捐熱血，徐國勇也給予肯定。

因這梯次替代役結訓者近900人都是警專、警大畢業生，未來將投入警職，對於襲警事件頻傳，徐國勇強調，除加強員警訓練外，也積極提升警用裝備，在電擊槍、電擊棒部分，目前內政部已進行採購中，時程上比預計的提前約2個月，今年內應可提供基層員警使用。

徐國勇表示，電擊槍的電池因有衰減的時候，目前規畫是以共同裝備的方向，若員警要出去值勤、即可領取電擊槍，此類警械不會危及民眾生命，射擊範圍約在6公尺內，民眾若被擊中，會有3至5分鐘暫時失去抵抗力，即可被制伏。

徐國勇強調，包括警用機車、警車等最近也在規畫更新，此外，內部正並與紡織業者正研究伸縮性強又透氣的布料，未來盼能提供警、消等人員製作制服，讓他們服勤時能更舒適、安全。

(中時 )