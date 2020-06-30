以高超整脊技術聞名、曾替郭台銘夫妻治療的陳家恩，因不具物理治療師資格，卻對張姓女病患施作拉筋抬腿、高舉、按壓背部等治療，遭依違反物理治療師法起訴。台北地院審結，今判陳5月徒刑，得易科罰金15萬，可上訴。

陳家恩經營麒伍健康事業公司，主要業務是批發、零售文教、樂器、育樂用品等，不包含整脊復健。多年前曾有媒體報導，陳擁有加州洛夏磯脊骨神經醫學博士的顯赫學歷，在業界頗有知名度，許多政商名流都找他治療，連郭台銘與太太都曾造訪，治好肩頸、脖子、腰部等處的痠痛。

2014年10月至11月間，陳家恩在公司內對張姓女病患施作拉筋抬腿、高舉、側舉、後拉手臂等牽拉運動，按壓張女的背部、腰部、腿部等處，抓住張女頭部往左、右、前移動，並幫助張女做抱腿、側身等被動關節運動。

張女事後自覺病情沒有好轉，反而加重，因此報案檢舉，由於「整脊」在2003年被列為醫療行為，具有中、西醫、物理治療師、復健師資格者才可施術，但脊骨神經醫學在美國是獨立專科，陳家恩不具有醫師、物理治療師等資格，北院認定違法，將他判刑。

(中時 )