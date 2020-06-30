大聯盟縮水球季台灣時間7月24日開打，但新冠肺炎疫情並無平息現象，有些球員顧慮到自身和家人的安全寧願選擇退賽。響尾蛇隊先發投手李克（Mike Leake）便率先宣布不參加，接著國民隊老將齊瑪曼（Ryan Zimmerman）、投手羅斯（Joe Ross）也紛紛響應。

李克透過經紀人發表聲明，指出李克考慮個人與家庭的因素後，決定不參加這個賽季，但也祝福響尾蛇隊的隊友保持健康。他擁有10年大聯盟資歷，今年的薪資原本是1600萬美元，但隨著球季縮水也將大打折扣，乾脆直接展望2021年球季。

32歲的李克去年待過水手、響尾蛇隊，合計12勝11敗、自責分率4.39，生涯累計105勝98敗、自責分率4.05，是一名資深的先發投手。

齊瑪曼今年35歲，在大聯盟待了15年，被球迷尊稱為「國民先生」，他曾在2006年6月18日用2分再見全壘打炮轟王建民，國內球迷應該對他很熟悉。他表示，退出賽季是因不想讓太太和3名子女暴露在高風險狀態下，其中一個才剛出生。而宣布退出球季並不是直接退休，而是明年球季再見。

至於27歲的羅斯在大聯盟待了5年，去年球季先發、後援都有，戰績4勝4敗、自責分率5.48。

事實上，大聯盟球員放棄今年球季並不算違規。依據日前大聯盟公布的復賽方案，基於健康與安全準則，任何球員都有權選擇不參加2020年賽季。

(中時 )