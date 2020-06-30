伊朗29日宣布要逮捕美國總統川普，不過美國完全沒在怕，美伊朗政策特別代表胡克嘲諷這是伊朗的「政治把戲」，還稱此舉讓伊朗人看起來「很愚蠢」。

伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）遭美國狙殺，德黑蘭昨（29）日對美國總統川普等人發布逮捕令，要求國際刑警組織提供協助，不過美國完全沒在怕，嘲諷這是伊朗的「政治把戲」，還稱此舉讓伊朗人看起來「很愚蠢」。

美國今年初狙殺伊朗革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，美伊關係急速惡化，德黑蘭隨後祭出報復手段，轟炸美軍駐伊拉克軍事基地。德黑蘭昨日再宣布，對包括川普在內等36人祭出逮捕令，並且要求國際刑警組織（INTERPOL）對這36人發布「紅色通知」，聲稱一旦川普下台，伊朗馬上會起訴川普。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對伊朗報復行動，美國國務院伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）昨日在記者會上稱此舉為「政治噱頭」（politico stunt），「我們一點也不驚訝，這是個我們習以為常的宣傳花招，這和國家安全、國際和平、或是促進穩定完全沒關係，就是個宣傳花招，沒人會認真看待，而且讓伊朗人看起來很蠢。」

針對伊朗要求國際刑警組織提供協助、逮捕川普等人，國際刑警組織回應「不會考慮這類性質的要求」，指出德黑蘭的要求並不符合組織規範，「該組織嚴格禁止進行任何涉及政治、軍事、宗教或種族性質的干預或行動。」

(中時電子報)