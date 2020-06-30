憲法法庭今天針對《黨產條例》釋憲案進行言詞辯論，繼婦聯總會向司法院大法官會議遞狀聲請許宗力、蔡宗珍及黃瑞明3位大法官迴避，國民黨文傳會主委王育敏上午表示，國民黨除了有律師出庭，並期待部分大法官自動申請迴避本案。

王育敏強調，對於大法官能否絕對公平公正審理本案，國民黨要先提出質疑，希望大法官能稟持公平公正原則。有幾位大法官在過去不當黨產處理條例立法過程中不遺餘力，這次竟然沒有申請迴避，還有一位大法官的妻子，過去在立法院極力主張不當黨產處理條例要通過，這些人都應該申請迴避。

據婦聯總會表示，許宗力、蔡宗珍在民國90到91 年間多次參與法務部「制訂特別法清查及處理政黨財產相關事宜」會議，且多次以論文、訪問方式捍衛《黨產條例》，顯有不利聲請人的既定立場，與中立執行職務恐有衝突，聲請2人迴避。

此外，黃瑞明是《黨產條例》提案人、前立委尤美女的丈夫，尤美女在立法過程支持《黨產條例》的發言及投票紀錄，載明在立院公報。依大法官案件審理法第3條準用《民事訴訟法》第32條第1項第1款「法官之配偶為該訴訟事件之當事人者，法官應自行迴避」規定，黃瑞明也不應參與此案。

(中時 )