公園拜票結束後，陳其邁接著就到苓雅區一間50年老店早餐店用餐。（洪浩軒攝）

陳其邁受涼麵店老闆邀約，坐下來吃了碗涼麵及招牌綜合湯。（洪浩軒攝）

陳其邁到義誠堂參拜。（洪浩軒攝）

陳其邁到義誠堂參拜時，小腹明顯凸起。（洪浩軒攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁30日一早行程滿檔，先是到中央公園拜票，再到知名早餐店用餐，隨後到義誠堂參香祈福，早上的最後行程則是到三合市場與市民拜票，在拜票期間陳其邁也發生一些小插曲，在中央公園獻唱紅豆忘詞又疑似早餐吃太飽襯衫釦子鬆脫，讓他尷尬不已。

陳其邁30日上午6時30分就抵達高雄著名景點中央公園向市民拜票，還與在公園內運動的婆婆媽媽一起跳恰恰，跳完舞後婆媽們出了終極考題，希望陳其邁現場高歌一曲，陳欣然接受挑戰，選擇獻唱「邁邁主題曲－紅豆」，「有時候，有時候......啦啦啦」雖然副歌唱沒3句就忘詞，不過還是展現超強親和力，公園內的市民也爭相與他合影。

公園拜票結束後，陳其邁接著就到苓雅區一間50年老店早餐店用餐，陳還未抵達早餐店就有許多民眾在店門口聚集，隔壁涼麵攤老闆得知陳其邁要到前來早餐店用餐，還特地準備2個有寫「高票當選」、「好彩頭」等字樣的菜頭，要致贈給陳其邁增添好運。

陳其邁吃完早點後，立即到隔壁涼麵店接受贈禮，隨後又受老闆邀約坐下來再吃了碗涼麵及招牌綜合湯，一早就吃2份早餐讓陳其邁是活力滿滿，但吃多了總要付出代價，媒體眼尖發現，陳其邁到義誠堂參拜時，可能是吃太飽，小腹明顯凸起，襯衫下面第2顆扣子更是鬆脫，隨後在團隊人員的提醒下，才將其扣回。

爆扣事件也讓陳其邁尷尬不已，他在三合市場拜票接受媒體提問是否因為吃太飽因而扣子鬆脫，陳其邁以開玩笑的口吻表示「抹黑！嚴正駁斥！」，隨後陳其邁也說，多吃1份早餐就多跑1個行程，接下來他會全力衝刺。

(中時 )