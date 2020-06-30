政府安心旅遊補助計畫將於7月1日上路，HAPPY GO宣布，即日起攜手易飛網旅行社與各大訂房網站如Agoda、Hotels.com等，讓全台九百多萬的卡友暑遊享更多獨家折扣優惠，包括即日起至7月31日卡友透過易飛網預訂行程，享指定套裝行程卡友價最低1,599元起；Agoda祭出憑卡友身份享5％卡友價，內容包含花東與西南地區，花蓮文青住宿卡友價300元起，墾丁夏都沙灘酒店3,500元起；Hotels.com則主推CP值超高的宜蘭住宿，卡友入住青禾別苑最高省7,000元，滿足各種盛夏旅行的夢想。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示，新冠肺炎疫情影響國人選擇旅遊目的地，自疫情趨緩以來就可看到民眾對國內及離島旅遊需求俱增的趨勢，5月易飛網單月累點人數及每人平均消費約成長7成，各訂房網的累點人數也逐漸回升。暑假國人「報復性旅遊」的威力不容小覷，HAPPY GO積極響應政府政策放大優惠，祭出5％訂房折扣，憑卡友身份即可享各種住宿與行程卡友價，就是要讓卡友安心旅遊，共同振興國內觀光旅遊產業。

暑假正值旅遊旺季，澎湖花火節、台東2020臺灣國際熱氣球嘉年華相繼登場，使離島、東部旅遊成為不少民眾出遊首選，HAPPY GO也抓住商機，攜手易飛網推出「類出國」旅遊行程，主打飛往台東與離島套裝行程商品，如馬祖品嚐陳年高粱再追一波浪漫的藍眼淚，卡友價5,050元起；7月6日即將登場的澎湖國際海上花火節，再贈刺激水上活動，卡友價4,200元起，還能順遊天堂路賞漸層海；媲美摩洛哥遺跡的金門更是不容錯過，搭配立榮假期4,799元起，獨家再贈「金宴小吃」美食抵用券。

防疫期間，民眾對於居家生活感到煩悶，有台灣後花園之稱的花東地區自然最受青睞，國外旅遊平台指出「台東」更榮登國人最愛國旅地點第一名，而台東每年夏天最大盛事2020臺灣國際熱氣球嘉年華也將登場，HAPPY GO也結合易飛網，推熱氣球嘉年華自由行商品同享累點優惠，愛自由行的民眾亦可參考升空體驗系列套票，一站式購足最方便，或者也可選擇團體旅遊商品，不用出國就能搭熱氣球，把媲美土耳其的美景盡收眼底，適合安排全家大小，一起來場高空冒險。

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