（台灣天際是台灣第一家獲准在台成立的專業地面服務公司。圖／台灣天際服務公司提供）

台灣天際服務公司是提供專業地勤代理業務，並以顧客角度量身定制客製化服務的公司，這次新冠肺炎疫情，該公司未在第一波紓困名單內，公司總經理鄧榮文30日出面喊話，希望交通部加碼向行政院提出紓困3.0進化版不要漏了該公司。

台灣天際服務公司成立於2017年8月，為台灣航空市場第一家由民航局核可之專職國際地面代理公司，服務項目包含「旅客服務、勤務委託代理服務、機務維修委託代理服務、貨運委託代理服務、定期及不定期商務包機代理及緊急救護包機代理」等業務，2018~2020各航線載客總人數達30萬人次，是台灣首家非航空公司經營之地勤代理公司。

新冠疫情迄今政府陸續推出紓困方案，紓困2.0政院釋出1,035億元救命錢扶助受創嚴重的航空公司渡過難關後，交通部加碼向行政院提出紓困3.0進化版，總規模提高100億元擬針對之前2.0未含括的觀光旅遊產業鏈業者如機場周邊商業設施、免稅店、專營國外旅行團旅行社、帶團出國的導遊領隊等觀光旅遊運輸業者提供相關補助措施。

在這一波波相繼出爐的紓困方案中，天際非常擔心這波新的紓困恐又不在名單中，指出台灣天際是台灣第一家獲准在台成立的專業地面服務公司，配合政府力推南向政策與經濟觀光交流，協同旅行社代理業務共同合作為外籍航空公司協助設立銷售運行一條鏈的服務、台灣天際提供外籍航空公司於桃園、台中、高雄機場旅客櫃檯報到業務，自2018年初運行以來，提供來自柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞、印尼、緬甸、菲律賓等多國往來國際航班有關乘客服務業務。

今因新冠疫情肆虐全球造成全台機場航班量、出入境乘客數銳減近九成，台灣天際與合作旅遊業者及機場其他店家同遭此天災創傷業務應收趨近於零，機場業務幾乎停擺，在百位員工生計及機場固定運營支出壓力下咬牙苦撐，已面臨倒閉關卡，原盼紓困2.0能獲政府援助，但礙於該公司為新興服務行業，尚未增列入航空產業類別並未被列入2.0紓困對象。

公司請求政府相關單位，針對機場運營服務廠商如台灣天際機場服務產業及旅遊相關產業鏈期望重新評估納入紓困3.0適用對象提供援助，期盼能在政府政策活水挹注下協助企業面臨之困境，為後續重新打開觀光產業境外旅遊市場共同渡過飛越這段斷崖。

(工商 )