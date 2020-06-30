資深新聞主播連昭慈自7月1日起接下《華視晚間新聞》播報重任，她曾三度榮獲「社會光明新聞獎」，並拿下「消費者權益報導獎」特優、「扶輪公益新聞金輪獎」特優、「台灣醫療優質形象報導獎」、「文創產業新聞獎」等7座新聞獎項，亦獲得「吳舜文新聞獎」等獎項入圍肯定，堪稱是華視新聞的「得獎女王」。接下播報重任，她表示將秉持弱勢關懷、環境愛護、社會正義和善能量的傳遞，帶給觀眾更優質豐富的新聞內容，並特別感謝長官給予的機會，她將會全力以赴。

連昭慈從事新聞工作長達16年，有6年的每日新聞採訪與10年的深度報導經驗，曾任華視新聞文字記者、專題記者、新聞主播、《華視新聞雜誌》主持人與《華視晚間新聞》代班主播，新聞工作資歷相當完整。連昭慈表示未來一樣會持續關注國際新聞，而她特別重視環境議題以及弱勢關懷新聞，談及對於新聞收視是否壓力，她說：「一定會有，尤其這幾個月晚間新聞收視都非常不錯，希望繼續這樣的好成績，也能有新的突破。」

連昭慈獲獎無數。（華視提供）

投身新聞工作前，連昭慈自曝過去有「歌手夢」，擅長演唱張惠妹歌曲，高中時曾拿下全校歌唱比賽第3名，就讀世新大學還參加電視歌唱比賽的海選，但因當時太緊張而被淘汰，她也曾當過戲劇《流星花園》的臨時演員，「當時演一個路過的大學生角色，現在看到畫面覺得很好笑」。她也曾擔任徐乃麟主持節目《台灣大吉利》的助理小姐，幫忙拿彩球箱，早早與華視結下緣份。

而最讓連昭慈感動勵志的名言，就是天后蔡依林曾說：「我不是天才，而是地才。雖然努力不一定會成功，但成功卻永遠需要努力。」連昭慈自認小時候有人群恐懼症，甚至有些自閉，由於兩眼都有弱視，從國小1年級到4年級，都要交換遮住一眼來訓練視力，獨眼造型在同學眼中被視為怪咖，讓她下課時常躲到廁所裡，上課才敢回教室，不敢與人群互動的她，被同學笑是「木頭娃娃」。而這一切的轉變，因國中被老師選為學藝股長，讓她開始參與更多公眾事務，走出人群恐懼。

(中時 )