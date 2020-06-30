追隨華爾街股市昨夜的上漲，以及樂觀投資人和經濟出現反彈的信心，周二南韓KOSPI指數高開31點，至午間上漲29點或+1.4%，為2122點。

外資為上午的主要淨買家，買超658億韓元(約合5500萬美元)。

道瓊工業指數昨夜大漲2.3%，那斯達克亦上漲1.2%。另外美國五月待過戶新屋銷售成績表現良好，暗示房市即將出現反轉，和緩了近日美國數州新增新冠病例數狂飆的恐懼。

南韓今日新增43名新冠病例，其中23名為本土感染。南韓連續兩日感染病例壓在50例以下，周一新增為42例，但先前宗教集會所造成的群聚感染，仍為持續新增病例的來源，南韓疾病控制中心仍憂慮於本土感染和境外移入的上升。

南韓中央銀行上午宣布，將透過回購協議對地方金融公司提供美元資金，以便在疫情嚴峻情況下穩定住外匯市場。

漢高科技(Hankook Technology)傳出創辦家族出現糾紛，預期管理高層將出現變動，上午股價一度上漲29%。

重量級市值的三星電子上漲2.1%，暫報53400韓元。晶片製造商二哥SK海力士上漲3.23%，暫報86400韓元。

南韓網路巨擘Naver和社群龍頭Kakao在上午則持平。

上午韓元上漲，1196.55韓元兌一美元。

(時報資訊)