南僑(1702)會長陳飛龍表示，全球都受到疫情影響，今年希望不要比去年差，下半年泰國新產線一旦開始投產，將成為新的營運成長動能，下半年將會努力比上半年好，2020年合併營收200億元目標可能要延1年算合理。

南僑在泰國運作一切仍按照進度在走，預期新的一條米果線在6月投產，但是麵包零食恐將延至第3季，希望在年底前能加入，現在跨境電商都有在洽談當中，包括天貓、阿里巴巴、京東等等。

東奧延至明年才舉行，陳飛龍說，位於東京新宿區的飯店在等營業執照，預期Q3可以開幕，飯店只有8個房間，每間房都有10多坪。另外，日本兩個餐廳已經開始營業，雖然東京在過去幾個月沒什麼人，但生意沒斷過，因為日本市場比較大，很多商場都來詢問是否考慮設點。

陳飛龍指出，世界變動太大了，供應端的確是減產了，但消費因疫情也是減少，原物料真的很難掌握，對集團來說，最重要的是把握原料不缺少。原物料價格表現方面，疫情使得市場出現缺工的情形，包括棕櫚油等價格最近是往上走，至於未來是否會調漲產品價格，陳飛龍則說，盡量是不要啦，但若是成本增加太多，最終還是會考慮漲價。

在疫情期間，南僑清潔產品銷售表現出色，洗手乳、洗手皂等都大幅成長，陳飛龍說，清潔用品產能滿滿也沒有供應不上，不過瓶罐不是公司自己生產，需要和其他工廠配合，給多少瓶罐就做多少清潔用品，目前只有考慮供應內需市場，暫時不往國外進軍。

陳飛龍說，對這次疫情我們看的比較遠，不能期望有個日子可以過去，要在疫情當中求生存，結構、組織還有人員定位上都做了改變，台灣及大陸區都做了好幾個月。

陳飛龍進一步說明，所謂結構上的改變是指，食品和餐飲在疫情中，消費者多以外送為主，減少在餐廳內消費，以往提供給客戶的東西適不適合外送，如何做出合適的外送產品，以及怎麼樣能有即時性，也不願意消費者覺得外送食品比較差。

(時報資訊)