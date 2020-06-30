土地交易熱度不減，根據高力國際最新調查統計，在國產署指標大案溢注下，第二季土地交易總額再度衝破800億元，上半年累積已達1659億元，相較去年同期還要高出近15%。反觀商用不動產觀望氣氛濃厚，第二季交易額僅154億元，整個上半年也不到300億元，僅剛好超過去年同期的5成。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，2019全年土地交易總額達2,765億元，市場普遍認為已創下歷史新天量；而2020上半年，各方人馬秉持著長期儲備土地原料策略，土地買氣熱度持續。

尤其六都精華區土地頻吸引投資人出手，上半年交易額達1577億元，占全國比重近95%。以台北市土地交易額最高，上半年累積逾900億元，再來依序為台中市的237.8億元、台南市的136.3億元、新北市的113.8億元、桃園市的88.6億元與高雄市的近93億元。

進一步探討台北市土地交易熱點，梁儀盈指出，除了市中心的信義區及松山區之外有國產署地上權大案加持外，北投及南港等具有產業發展話題的新興區域亦表現不凡，吸引建商及壽險布局，小計兩者上半年土地交易額合計達478億元，占整個台北市比重超過5成。

至於，上半年前五大土地交易案中，前三案均為於台北市，且皆為壽險業所貢獻，合計三案金額已近700億元，已佔全台交易逾4成；另外五大交易中，有四筆係透過標售方式取得，梁儀盈認為，對投資人來說，土地標售為取得優質地段重要手段，尤其是台北市優質地段的大面積商用土地標售，未來開發規劃彈性大，更是受壽險業者青睞。

(時報資訊)