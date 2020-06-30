安力-KY(5223)股東會通過每股配息1.2元，受惠於新冠肺炎疫情遠距生活帶動NB需求強勁，且公司順利打入大陸通訊設備大廠供應鏈，讓安力-KY下半年業績不看淡，安力-KY董事長許振焜表示，下半年業績可望不輸去年同期，在買盤力挺下，今天盤中股價強攻漲停板。

安力-KY今天舉行股東會，由許振焜主持，安力-KY 108年合併營收為14.73億元，營業毛利為4.51億元，合併毛利率為30.62%，稅後盈餘1.54億元，每股盈餘3.57元。

考量提升集團產能將於浙江省湖州市設立新廠，以及新冠肺炎疫情發展不確定性，公司保留部分盈餘以因應營運需求，股東會通過每股配發現金股息1.2元，依6月29日收盤價格36.4元計算，現金殖息率約3.3%。

受惠於NB需求強勁，且終端客戶中國大陸通訊大廠訂單需求量快速成長，相較於2019年前5月終端客戶中國大陸通訊大廠訂單僅佔營收0.15%，今年前5月快速增長為9.21%，訂單金額大幅成長至5800萬元，為疫情之下增添業績大補丸，也帶動安力-KY業績自第2季起展現強勁成長力道。

安力-KY前5月合併營收6.34億元，較去年同期成長18%，直逼2019年上半年營收規模，法人預估，安力-KY今年上半年營收及獲利均有雙位數成長實力。

面對新冠肺炎疫情，全球多國進行鎖國政策，嚴重衝擊全球經濟，許振焜表示，公司具備各種面對未來競爭及持續發展的核心能力，有信心面對挑戰並將影響降到最低，針對中美貿易戰，安力-KY除持續拓展中國內需市場之外，更積極佈局台灣合作夥伴之衛星工廠，以因應多變局勢。

許振焜表示，由於下半年即將進入產業傳統旺季，目前NB等相關產品訂單穩定，第3季業績可望維持高檔，下半年業績將不輸去年同期。

安力-KY除不斷針對應用於電子產品之散熱零組件開發外，未來也將拓展汽車件、光通訊等更多元應用領域，並持續開發生產自動化上之相關設備，進而提高生產效率，減少人工成本。

公司視產品開發計劃持續投入研發資源，經由與客戶共同研發合作的方式，不斷開發先進技術、累積研發成果，精進產品效能及成本，以維持市場競爭優勢。

值得一提的是，安力-KY因股息屬境外所得，且不是被美國國稅局認定為美國公司的KY公司，若最低稅負僅有海外所得，且年度股利所得在670萬元以下者，就不需繳納股利所得稅，也免繳二代健保補充保費具有節稅功能。

(時報資訊)