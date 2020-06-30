連結花蓮市、美崙地區重要橋樑「尚志橋」，因0206強震受損，歷經7個月封橋修復，今天上午9點半，在市長魏嘉賢與東服中心執行長洪宗楷等人移除橋面兩端交通錐後，宣布「通車」，恢復紓解花蓮市車流功能。
橫跨美崙溪的尚志橋橋齡已超過20年，全長195公尺，有4個車道，全寬20公尺，共有5座跨橋梁，並有9支I型預力梁。2年前因受0206強震影響，造成橋面龜裂、伸縮縫擴張及橋梁位移，花蓮市公所決定封閉施作修復工程。
卻發現這座橋缺乏原始設計圖，加上橋樑單跨約2000公噸，屬較大型橋面，增加修復難度。還動用國震中心3D掃描確認橋梁結構，發現原支撐的大梁被震往南偏移約15公分，補強工程以重型支撐架撐起，供工程人員更換支撐墊。
尚志橋總計透過16組可支撐200噸千斤頂的機具，由施工單位將5座跨橋梁裡的80個老化及變形的防震支承墊全部更換，如此大工程的修復工法，也被營建署等工程單位列入未來相關橋梁修復的參考。
魏嘉賢說，0206強震，花蓮市共計尚志橋、3號橋及國福大橋受損，向行政院公共工程委員會爭取核撥4176萬元工程經費，其中3號橋及國福大橋修繕完工通車。連結市區與美崙主要道路「尚志橋」，在封橋施工7個月後，終於完成修復，上週通過受力與承載能力測試，今天上午9點半通車。
魏嘉賢、行政院東服中心執行長洪宗楷、代表會正副主席蘇美珠、李振瑋多位代表以及傅崐萁服務處長陳文卿、縣府建設處長鄧子榆等人徒步走過尚志橋，並檢視橋面中央段強固接縫處鋼筋鋪裝，維護行車安全與平順，
尚志橋南北兩端已有多輛人車迫不及待等通車，魏嘉賢等人走到北端段，通知工程人員移除交通錐下宣布「通車」，騎單車的林先生說，尚志橋終於通車了，每天都要使用這座橋，通車後真的很方便，在美崙地區工作的林先生也說，施工的7個月來都需繞道而行，尤其上下班時段周邊明禮路等道路出現塞車，尚志橋通車可紓解花蓮市車流量。
(中時 )
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