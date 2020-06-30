市長魏嘉賢與東服中心執行長洪宗楷及市代會主席蘇美珠等多人徒步走過尚志橋，檢視橋面。（王志偉攝）

橋面接縫兩端垂直波浪齒型構造，保護橋面版端混凝土，及維護行車平順。（王志偉攝）

尚志橋修復，邀國家地震工程研究中心以3D掃描探測，並利用可支撐200噸千斤頂機具，將橋面頂升後，更換老化及變形的防震支承墊，算是國內少見橋梁修復工程。（王志偉攝）

單車騎士林先生迫不及待騎過尚志橋。（王志偉攝）

連結花蓮市、美崙地區重要橋樑「尚志橋」，因0206強震受損，歷經7個月封橋修復，今天上午9點半，在市長魏嘉賢與東服中心執行長洪宗楷等人移除橋面兩端交通錐後，宣布「通車」，恢復紓解花蓮市車流功能。

橫跨美崙溪的尚志橋橋齡已超過20年，全長195公尺，有4個車道，全寬20公尺，共有5座跨橋梁，並有9支I型預力梁。2年前因受0206強震影響，造成橋面龜裂、伸縮縫擴張及橋梁位移，花蓮市公所決定封閉施作修復工程。

卻發現這座橋缺乏原始設計圖，加上橋樑單跨約2000公噸，屬較大型橋面，增加修復難度。還動用國震中心3D掃描確認橋梁結構，發現原支撐的大梁被震往南偏移約15公分，補強工程以重型支撐架撐起，供工程人員更換支撐墊。

尚志橋總計透過16組可支撐200噸千斤頂的機具，由施工單位將5座跨橋梁裡的80個老化及變形的防震支承墊全部更換，如此大工程的修復工法，也被營建署等工程單位列入未來相關橋梁修復的參考。

魏嘉賢說，0206強震，花蓮市共計尚志橋、3號橋及國福大橋受損，向行政院公共工程委員會爭取核撥4176萬元工程經費，其中3號橋及國福大橋修繕完工通車。連結市區與美崙主要道路「尚志橋」，在封橋施工7個月後，終於完成修復，上週通過受力與承載能力測試，今天上午9點半通車。

魏嘉賢、行政院東服中心執行長洪宗楷、代表會正副主席蘇美珠、李振瑋多位代表以及傅崐萁服務處長陳文卿、縣府建設處長鄧子榆等人徒步走過尚志橋，並檢視橋面中央段強固接縫處鋼筋鋪裝，維護行車安全與平順，

尚志橋南北兩端已有多輛人車迫不及待等通車，魏嘉賢等人走到北端段，通知工程人員移除交通錐下宣布「通車」，騎單車的林先生說，尚志橋終於通車了，每天都要使用這座橋，通車後真的很方便，在美崙地區工作的林先生也說，施工的7個月來都需繞道而行，尤其上下班時段周邊明禮路等道路出現塞車，尚志橋通車可紓解花蓮市車流量。

(中時 )