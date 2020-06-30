53歲「歌壇東方不敗」張清芳日前閃電宣告「銀行投資教父」宋學仁離婚，兩人結婚15年，婚變主因十分受到外界矚目。今(30日)周刊報導，宋學仁不滿張清芳在他住院時開唱疑是導火線，然也有傳言指出，張清芳為了說服丈夫讓她開演唱會費盡心力，最後在旁人提醒下，及時在後台「請」出全家福照，才讓探班的宋學仁心服口服。

張清芳和宋學仁育有2子，日前突然宣布離婚，說明兩人因無法克服雙方的差異性決定分開，之後還會是孩子的父母，文末雖然強調：「懇請外界不要臆測我們離婚的理由」，但仍止不了流言蜚語。今《鏡周刊》報導，張清芳2015年開「芳華盛宴」演唱會時，宋學仁因病住院，張清芳蠟燭兩頭燒，因無法全心照顧另一半，埋下離婚導火線。

媒體報導，再往前推到2010年，傳聞張清芳當年花了很大心力才讓丈夫點頭准許她開出道25年紀念演唱會，開唱前製作人陳鎮川建議張清芳要在後台放張全家福，張清芳一開始打槍，認為先生不可能出現，後來被說服放上照片，宋學仁下秒就帶著兒子出現，讓張清芳笑說：「還好那張照片救了我」，也讓重視家庭的宋學仁無話可說。

(中時電子報)