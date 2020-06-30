中火重啟2號機組引發爭議，國民黨痛批不缺電「攏係假」，蔡英文總統今天強調，她相信不論哪個層級機關作決策時，都必須要依法行政，她不知道國民黨根據在哪裡，相信主管機關會給他們完整回答，也希望中央和地方政府一起努力，兼顧環保也能持續維持供電穩定。
台中市政府連日針對中火重啟2號機組重罰，更揚言要將負責人函送法辦，國民黨團也召開記者會力挺台中市政府，痛批「急啟中火二號機 不缺電攏係假」。
蔡英文今天接受媒體聯訪表示，她相信不論哪個層級機關在作決策時，都必須依法行政，我們上任以來中火減煤已減了500萬噸，空氣品質也持續在改善當中，並全速發展綠能，希望能兼顧供電穩定和環保要求。
她說，她不知道國民黨主席江啟臣作此評論的根據在哪裡？但相信主管機關會給他完整的答案，她也希望中央和地方政府一起努力，既能兼顧環保也能持續維持供電穩定。
(中時 )
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