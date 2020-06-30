◎探索夢號今靠港基隆 船員先居家檢疫14天

雄獅旅遊昨日宣布與星夢郵輪合作，自8月2日至9月2日，推出共5航次的「探索夢號」4天跳島行程。探索夢號今日上午7時20分已順利停靠基隆港。交通部航港局表示，開放基隆港讓探索夢號入港檢疫，若一切順利，預計7月底首航，將以基隆為母港，串連澎湖、金門或馬祖等離島，正式啟動台灣跳島郵輪安心旅遊新頁。

◎新北再加碼！「500元三倍券換800元地方券」 侯：可小額消費

中央三倍券即將上路，但最小面額為200元且無法找零，讓不少攤商憂恐「看得到、吃不到」；新北市長侯友宜今宣布，新北市另外推出地方版購物券，用三倍券500元面額可兌換800元新北版購物券，每張面額50元、共16張，新北市38座公有市場、5座公有夜市皆可使用，「新北要補中央的不足，儘速帶動經濟起飛。」

◎新制勞退每月可領多少？勞保局系統今中午上線

新制勞退至今開辦已接近15年，首批勞退純新制勞工如果提繳勞退滿15年，可望領取勞退月退休金，而勞工每月到底可以領多少，勞保局已在「E化服務系統」上建置，預計今天中午開放，只要勞工滿足月退休金請領條件，持自然人憑證、透過讀卡機，就可以在上面直接試算每月可以請領多少。

◎中華電5G今開台！8大資費出爐

台灣今天起邁進5G時代，中華電信今天早上10點半搶頭香開台，資費也同步公布，最受關注的吃到飽確定1,399起跳，資費則有8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,799 型，以及2,699 型。

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(中時電子報)