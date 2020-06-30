大陸全國人大常委會以162票全票通過港區國安法。建制派政黨民建聯主席李慧琼聲明表示，港區國安法將可補足的國家安全「短板」、有效止暴制亂、確保一國兩制具重要意義，並稱法令可令香港長久保持繁榮穩定，市民合法權益也能受到到保障。民建聯全體對於港區國安法的制定和實施表示支持。

李慧琼表示，去年以來香港發生的暴力動亂威脅了社會的穩定，暴露出了香港在國家安全的明顯漏洞，而回歸大陸至今，香港始終未能完成基本法23條立法的制憲責任，這使得極端反對派、港獨勢力以及西方反華勢力有了可乘之機，藉此破壞香港的法治、經濟和民生。因此港區國安法出台正逢其時

，以補上了香港在維護國家安全上的漏洞。

民建聯認為，港區國安法的通過顯現出中央信任香港，倚重香港的執法和司法工作，更重視維護香港市民的合法權益，稱這是一部維護一國原則、區分兩制差異的法令，對於香港市民根本利益以及香港發展長遠利益相當重要的法律，形容是一國兩制「守護法」。

(中時 )